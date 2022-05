Sandrine PRESSEQ

Avec une expérience réussie de plus de 18 ans dans l'animation socioculturelle dont 8 ans en direction et titulaire du DEJEPS Animation socio-éducative et culturelle, j'ai une parfaite maîtrise des techniques liées à ces fonctions.

Rigoureuse dans l'exécution des tâches qui me sont confiées et dotée de qualité d'écoute et de communication, je m'intègre rapidement auprès de tous publics et au sein d'une équipe.



Mes compétences :

Négociation

Aptitudes relationnelles

Organisation du travail

Coordination de projets

Autonomie

Conception pédagogique