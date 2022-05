Sandrine PRESSIAT

Je suis Francaise, j ai 28 ans et je vis a Mexico DF, au Mexique.

J ai un diplome en Architecture d interieur, et ai effectue 1 ans supplementaire en formation CAO, DAO, PAO.

J ai travaille pendant 5 ans aupres d Architectes DPLG en France dans diverses agences. Ces experiences m ont permises de decouvrir le metier de l avant projet au chantier autant en marches publics que prives.

J ai eu l occasion d utiliser AutoCAD, ArchiCAD, Artlantis, Photoshop, et le Pack Office, sur PC ET MAC. ( Mais mon experience m a ammene a utiliser beaucoup plus ArchiCAD et Photoshop sur MAC)

Maintenant mon experience va se completer ici, avec beaucoup de choses a decouvrir a tous les niveaux...



Mes compétences :

Architecte

Architecte d'intérieur

Design