Sandrine PROCACCI

- développer les outils de formation produits à destination des vendeurs retail et/ou wholesale dans le secteur de la mode et du luxe

- travailler en lien avec le marketing produit et les stylistes pour élaborer le contenu des formations et les argumentaires de vente

- mobiliser ma double expérience commerciale de show-room et de boutique, pour animer la force de vente et développer la compétence des vendeurs



Mes compétences :

Animatrice

Argumentaires

Argumentaires de vente

Coordinatrice

Formation

Formation du personnel

Luxe

Marketing

Marketing produits

Mode

Produits de luxe

Vente