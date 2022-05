Sandrine PUGIBET

Après avoir obtenu mon Bac B du Lycée La Mennais, j'ai effectué mon cursus universitaire à l'Université de Hawaii-Manoa pour obtenir un BBA en Marketing et Commerce International. Immédiatement après, j'ai été recruté par la société Pacific Ocean Producers (Honululu) en tant que Coordinatrice de Ventes et Marketing.

Après un cours passage à Sydney pour y passer un M1 en Marketing, je retourne à Tahiti pour rejoindre le groupe Accor Polynésie en tant qu'Attachée Commerciale pendant 4 ans. Une candidature spontanée auprès du Groupe Robert Wan Tahiti pour y rejoindre son service Joaillerie International en tant qu'Assistante Commerciale & Marketing; un job de rêve grâce auquel j'ai pû promouvoir la perle de Tahiti et la marque Robert Wan Tahiti auprès d'une clientèle VIP en Europe, Los Angeles, Las Vegas, Mexique, Australie.

La distribution de marques internationales telles que Moet & Chandon, Veuve Clicquot, Jack Daniel's, Bacardi Martini, Joker, San Pellegrino et de nombreux vins français sur le marché polynésien est également un très beau défi à relever dans un contexte économique morose!



Mes compétences :

Facebook

Tourisme

Navision

Logistique

Traduction anglais français

Microsoft Office

Marketing opérationnel