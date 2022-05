Sandrine RACE

Diplômée de l’Ecole d’Architecture de Nancy dans le domaine d’étude « histoire et

patrimoine » depuis juillet 2007, je souhaite aujourd’hui donner un nouvel élan à ma carrière suite à un congé parental.



La conception et la maîtrise d'oeuvre de projet telles que la construction d’un immeuble résidentiel ou d’une maison individuelle, la remise en valeur de l’enceinte médiévale et des fortifications de Vauban au Plateau du Rham ou bien encore la restauration du Musée Dräi Eechelen, dont le Ministère de la Culture du Luxembourg est le maître d’ouvrage témoignent de ma capacité à m’adapter à des projets diversifiés tant par leur échelle que par leur programme.



Capable de mener à bien des projets de la conception à la finalisation du chantier et notamment la réalisation de métrés, la rédaction cahiers des charges et le suivi de chantier, travailler au sein d'un bureau d'architecture me permettrait de répondre à mon désir d’évolution, tout en assurant à mes collaborateurs les services d’une architecte autonome, efficace et motivée.

Prête à m’investir dans de nouveaux défis, étant très dynamique, organisée et rigoureuse, je souhaite montrer mon sens du contact et mon esprit d’équipe.







Mes compétences :

Architecte