Sandrine RADILOF

Femme souriante et volontaire,c'est pour cela que ma passion je la donne au service de la croix-rouge. j'aime le contact avec les gens et ma plus grande victoire est d'etre pres des gens qui ont besoin d'etre secouru aussi bien socialement que d'etre soigné!!!!

ma vie je la partage egalement avec mon mari et à nous deux avons 9 enfants :-) ça etonne beaucoup de gens mais c'est grâce à ça qu'on connait les vrais valeurs de la vie.

j'aime apprendre plus de chose afin de pouvoir un jour réaliser mon rêve:en plus d'être bénévole,travailler dans ce milieu où les personnes vous donnent tant rien qu'avec un regard ou un sourire!!!!!!!!!!!!!