Sandrine RALAIARISON

La société E SERVICE CLIENTS SR a ouvert ses portes en MAI 2015 afin d’optimiser le service aux entreprises dans le domaine du digital.



Nous accompagnons les entreprises dans le développement et l'optimisation de leurs communications à travers le digital. De plus, nous fidélisons également votre clientèle à travers le flux digital et les réseaux sociaux.

Nous vous assistons sur la gestion de votre bureautique, sur votre visibilité virtuelle et le développement de votre support clients administratif.

Enfin, nous déployons tous les moyens humanitaires et maitrisons tous les outils informatiques utilisés pour le développement des projets pour tous !





Nous proposons différents services:



= > SERVICE ADMINISTRATIF

Gestion des courriels

Classement et archivage

Saisie et mise à jour de vos données

Prise d'appels téléphonique

Démarches et formalités administratives

Prise de rendez-vous

Gestion de vos agendas

Émission de mailings



= > SERVICE WEB

Domaine offert la première année*

Création ou refonte de site WEB

Création de pages WEB (BLOG)

Mise en page des réseaux sociaux

Référencement SEO

Veille de votre site WEB



= > OFFRE COMBINÉE

Création ou refonte de site Web

Développement de votre site Web

Référencement sur la toile

Création des réseaux sociaux

Prise en charge du nom de domaine la première année*

Support client informatique pour le site

Rédaction du contenu francophone et/ou anglais

Mise à jour de votre contenu la première année

Mise à jour de vos bases de données de contacts : clients, fournisseurs…

Réception des courriels, classement, traitement

Réception des appels entrants

Gestion de votre/vos agenda(s)

Préparation de vos devis, commandes





EXTERNALISATION - LIBERTÉ - FLEXIBILITÉ - OBJECTIVITÉ