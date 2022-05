Sandrine & Raphael MENUT

Nous sommes tous deux dans le tourisme, mon mari, manager d'un hotel de 7 suites de luxe depuis 9 ans et moi meme, a mon compte en esthetique a domicile depuis la fermeture de mon SPA a saint-Barthelemy aux Antilles Francaises.

Nous serions interresses tous les deux pour gerer un hotel, une auberge... ou manager une villa de luxe.

Nous sommes habitues a la clientele de luxe.



Mon mari a fait un BTH hotelier, cuisine, service, et a travaille dans divers restaurant...

Il a gere une boutique de carrelage et piscine a Saint-Barthelemy, donc sait faire l'entretien des piscines.Il a aide a la construction d'un hotel,tres bricoleur, polyvalent.Il a fait la mise en fonction de cet hotel, et gere toujours celui-ci depuis 9ans.Il est tres serviable et, est tres a l'ecoute de sa clientele.



Pour ma part, je suis estheticienne depuis 22 ans. J'ai aussi travaille dans une societe sud africaine en tant que secretaire de direction et transitaire des douanes a Mayotte,puis gerante d'une societe d'electricite et multi alarme...et ensuite j'ai monte un SPA pendant 10 ans dans un hotel 4*luxe Leading of the World a saint-Barthelemy avec 7 employees. Ensuite j'ai ouvert un Spa prive, 2 employees et ferme les portes de celui-ci juste avant la crise...depuis je travaille seule toujours en esthetique dans les villas de luxe et yacht...



Mes compétences :

Accueillir

Diriger