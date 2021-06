25 ans d'expérience dans le spectacle vivant

gestion de structures et de projets culturels

conception et développement de projets, montage et suivi de production

de la gestion budgétaire au bilan financier, subventions, relations bancaires

ressources humaines, veille juridique





Mes compétences :

Administration

Culture

Gestion RH

Production

Spectacle

Spectacle vivant