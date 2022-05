Sandrine RATEAU

Mon parcours me permet aujourd'hui de faire valoir mes compétences en formation, coordination pédagogique et en direction d'une structure sociale.



Le fil conducteur reste l'accompagnement individuel ou collectif d'une équipe et d'apprenants.



J'aime les challenges, c'est à dire, me confronter à de nouveaux contextes et objectifs. Cela me permet de compléter mes apprentissages, notamment en favorisant la synergie d'une équipe.



Mes compétences :

Accompagnement

Empathie

Observation