Sandrine RATSARARAY

La mondialisation est une réalité et Madagascar peut parfaitement y trouver sa place !



Animée par le désir de promouvoir le savoir-faire Malagasy à l'échelle internationale, je contribue au développement de plusieurs sociétés intervenant dans différents secteurs d'activités.



AD VALOREM, qui intervient dans l’externalisation de services : traitement de données online, offline, détourage photos, rédaction web, mise en pages, assistance commerciale à distance.



MAISON ID ARTMONY, spécialisée dans la confection d'articles brodés main et des produits artisanaux haut de gamme.



Tous les services et les produits de ces 2 entreprises sont destinés à l'export.



Ayant une double culture, je suis à même de comprendre l'évolution des besoins et des exigences des clients occidentaux. Ce qui constitue un atout très important pour nos structures car nous avons la capacité d'adapter très rapidement nos offres pour satisfaire les demandes en termes de délai/qualité à des tarifs compétitifs.



Mes compétences :

Wordpress

Outsourcing

Gestion de contenu

Offshore

E-commerce

Drupal

Internet

Prestashop