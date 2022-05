Je m'appelle Sandrine, j'ai 30 ans et je suis originaire d'une belle île, La Réunion. Célibataire, je n'ai pas encore d'enfants puisque je recherche une stabilité financière que je ne trouve pas ici! J'envisage donc de retourner vivre en métrople, où j'ai vécu trois ans et demi (un an à Marseille et deux ans et demi à Lille malgré les disuasions de mes amis Marseillais!).