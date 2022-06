Sandrine REEB

Auto entrepreneur depuis 2018 je vous propose mes services en Magnétisme Géobiologue.

Je reçoit sur RDV . ou me déplace a domicile .

Je travail a distance sur photos.

Mes compétences:

Magnétisme par l énergie universel que je reçois.

Barreur de feu

Douleur Articulaire, lombalgie, tendinite

Troubles digestif: ballonnement et constipation

Nettoyage et réalignement de vos centres d énergies ( chakras)

Clair audience: Je vous transmet les messages de vos proches décédés ou de vos guides.

Médium sur les vies antérieures.



La géobiologie

La géobiologie s ' adresse a tous, locataire , propriétaire, locaux professionnel, entreprise , exploitation .

Elle permet a tous vivants du lieu (humain , animal,végétal) de s épanouir harmonieusement en équilibre avec les énergies terrestre.



Contactez moi 0687262644

mail : sandrinereeb33@gmail.com

A bientôt

Sandrine