Sandrine REGNIER

Du projet le plus traditionnel au plus original, nous vous accompagnons dans votre réflexion afin de concrétiser vos besoins en architecture et décoration intérieure.



Nous mettons en valeur votre intérieur en fonction de vos goûts mais aussi des contraintes techniques telles que les volumes et les matériaux.

Nous valorisons et organisons vos espaces et jouons sur les couleurs, les formes et les matières afin de fournir une réponse conforme à vos attentes.