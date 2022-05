Sandrine RENE-CORAIL

Manager d’équipe et de projets techniques confirmée.

25 années d’expérience au sein d’un équipementier ferroviaire.

Disponible et mobile en région parisienne.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Participation à des audits qualité

Résolution de problèmes techniques

Gestion de projets techniques

Reporting

Management d’équipe technique

Analyse et réponse à appel d’offres

Montage et suivi du budget associé à l'équipe

Rédaction de rapport mensuel d’activités

Présentation écrite & soutenance orale d'un projet

Normes : ISO9001, ferroviaires, industrielles

Mise en place de règles de bonne pratique

Méthode de résolution de problème (QRQC)