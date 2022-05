Ayant 23 ans d'expérience dans le domaine du Livre, j'ai créé de nouvelles maquettes plus attractives pour les collections "Guide pratique" et "Comprendre et agir" qui sont des best-seller. Mon objectif est d'obtenir un poste de maquettiste PAO dans le cadre d'un contrat de sous-traitance afin d'élargir ma clientèle.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe FrameMaker

Adobe Illustrator