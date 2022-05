Sandrine REVILLON

Une expertise significative développée durant plus de 15 ans en tant que Chargée d'Affaires (bureau d'étude) et Ingénieur Technico Commerciale (terrain) dans les domaines de la Filtration et traitement des fluides. Expérience diversifiée acquise dans les Milieux Médicaux, Chimie, Pétrochimie, Avitaillement, Agro-alimentaire, Pharmacie, Cosmétique, Aéronautique... Capable de suivre des projets techniques et commerciaux, de sa phase d'étude à sa réalisation pour ensuite suivre le chantier.

PROJETS SIGNIFICATIFS : plate-forme pétrolière Offshore au Nigéria, Porte-hélicoptères BPC Mistral, bateaux de plaisance, groupe de filtration GPL, lignes de filtration en agro-alimentaire, Système de Filtration spécifique, Groupe de recyclage d'eau de carrénage, Fluide de Process, Station d'Avitaillement, etc.

Pour des sociétés telles que : SANOFI, BIOCODEX, DELPHARM, TOTAL, EXPANSIENCE, BASF, PPG, ARCELOR-MITTAL, PSA-PEUGEOT, RENAULT, VEOLIA, EIFFAGE, FIVES, SAIPEM, CEMOI, LESAFFRE, NESTLE, BONDUELLE, AREVA, SAINT GOBAIN, STX, etc...



Mes compétences :

Ingénierie

Commercialisation des produits techniques

Conseil aux entreprises

Achats techniques

Etude technique

contrats maintenance

