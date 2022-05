Sandrine RIABOFF

Ce qui me définit le mieux : autodidacte au parcours atypique, une vie professionnelle et des compétences toujours en mouvement, poussée par la curiosité et l'envie de participer à l'évolution d'une société meilleure.



Ce qui me plait : m'investir dans des projets de structure ou de développement porteurs de valeurs et d'avancées sociales, à petite ou grande échelle du moment que productivité et mieux vivre font bon ménage !



Ce que je sais faire : ouvrir des perspectives, aller chercher des solutions parfois hors des sentiers battus. Rassembler des acteurs de tous les secteurs, fédérer autour d'une idée pour mieux la réaliser.



Ce que je peux vous apporter : tout ce qui est décrit ci-dessus, avec des savoirs-faire techniques acquis tout au long de ma carrière et une belle énergie pour atteindre nos objectifs.



Ce que vous pouvez m'apporter si vous pensez aussi qu'une économie sociale et solidaire n'est pas une utopie : un travail, de nouveaux horizons, des échanges de savoirs... par exemple !



Mes compétences :

Partenariats publics privés

Créativité et méthodologie

Créativité – Stratégie et politique générale

Partenariats stratégiques

Économie sociale et solidaire

Animation de réseaux

Communication

Reporting

Territoire/ Aménagement/ Déveoloppement Durab

Vie associative

Politiques publiques

Formation professionnelle

Médiation

Politiques sociales

Politique de la ville

Éthique

Développement territorial

Dynamisme

Réseaux

Management

Chef de projet

Anglais courant

Pack office (Windows et Apple). PAO : Quark X Pres