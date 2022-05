Sandrine RICHARD

Je propose mes services pour créer et réaliser votre robe de mariée ou de cérémonie et vos accessoires (étole, voile, coussin d'alliance...).



Tous les modèles (classiques ou originales) sont uniques et sur mesure selon vos désirs, vos souhaits, vos idées, votre personnalité. Une tenue qui vous ressemble!



La fabrication des produits est entièrement réalisée en France et par mes soins. Et je serai votre seule interlocutrice à toutes les étapes de votre projet !!! Avec SANDRINE portez vos idées !!!



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations ou afin d'établir un devis sur mesure.



0683149454 / sandrinerichard@msn.com



Et retrouvez moi sur facebook : "Avec SANDRINE portez vos idées !!!"



https://www.facebook.com/ #!/pages/Avec-SANDRINE-portez-vos-id%C3%A9es-/143473119836



Mes compétences :

Création