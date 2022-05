Sandrine RIDOUX

J’ai 13 ans d’expérience en marketing stratégique et opérationnel, en France et à l’international (dont 5 ans expatriée aux Etats-Unis), répartie pour moitié dans la grande consommation, chez Danone et Orangina Schweppes, et pour moitié dans le conseil en stratégie et marketing point de vente ou retail marketing.



Cela me permet d'avoir une vision stratégique intégrant à la fois les enjeux marketing marque et marketing distribution avec la capacité de m'adapter à des marchés, circuits et univers variés.



Compétences-clés :

- Positionnement / Repositionnement de marques, marques-enseignes ou services

- Développement et pilotage de plans stratégiques marketing et campagnes de communication à 360° (plurimédia et digital)

- Planification et pilotage du lancement d'innovations dont le développement de nouvelles marques sur de nouveaux marchés.

- Category management et développement des ventes

- Développement et gestion de projets transversaux, nationaux et/ou internationaux

- Gestion de budget et portefeuille de marques de 3 à 20 millions d'euros



Mon ambition aujourd'hui est :

- Soit de continuer à travailler comme responsable marketing / chef de groupe dans l'univers des biens de consommation

- Soit de transférer mes compétences à des secteurs connexes où je me sens particulièrement en affinité avec comme secteurs privilégiés :



1. Le secteur du jouet, riche de sens pour moi puisqu'il contribue au développement de l'enfant et que j'ai toujours gardé une fibre ludique et créative

2. Le secteur du luxe, dans l' alimentaire ou la cosmétique, des univers de passion à fort contenu émotionnel où je pourrais capitaliser sur ma connaissance du retail et de l'international et transposer plus loin le travail de positionnement premium amorçé sur Schweppes



Spécialités : *Marketing strategy *Innovation *New business development *Project Management *360° marketing campaigns *Category Management



Lien vers mon profil Linkedin en anglais :

http://fr.linkedin.com/in/sandrineridoux/en



Mes compétences :

conseil

Lancement de produits

Stratégie de communication

Marketing opérationnel

Développement commercial

Développement international

Innovation

Marketing stratégique

Gestion de projets internationaux

Développement produit

Category management