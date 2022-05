Sandrine RIVIÈRE

Bonjour et bienvenue sur mon profil viadeo,



J'ai ouvert mon cabinet de Conseil-Coaching-Formation depuis dix ans.



- Interventions de coaching en entreprise:



J'effectue des accompagnements individuels, de groupes et d´équipes, de dirigeants et de managers dans leur processus de changement . ( intégration, croissance, performance, transition).



- Interventions de coaching pour les particuliers:



. Adolescents

. Etudiants

. Personnes HQI ( adultes et adolescents)



- Actions de formation en entreprise:



Je propose des programmes de formation élaborés sur "mesure "aux entreprises ou dans le cadre de partenariats.( Références entreprises sur demande.)



Je suis Coach certifiée et Master Coach en coaching individuel,d'équipe et de groupe par le DÔJÔ.

Je suis Cerfifiée "Coach PCM"par Kahler Communication France,certifée Formatrice en Relations Humaines , enseignante certifiée PNL.

Je suis formée à la Sémantique Générale et à l'Analyse Systémique.



J'ai tout au long de mon parcours professionnel initié un cheminement en développement personnel.

Conformément au code Déontologique de ma profession , j'ai un lieu de supervision.



Grâce à mon réseau et à mes partenaires, je suis en mesure de répondre à un large champ de problèmatiques d'entreprises.

Pour toute demande de prestation, nhésitez pas à me contacter directement soit par mail via viadeo ou par téléphone. (cf.carte professionnelle jointe)

En vous remerciant de votre visite...



Mes partenaires:



-Array

-Array

-Array

- Les périscopes



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation