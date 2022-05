Sandrine ROBERT

Volontaire - dynamique - impliquée



Pour des raisons personnelles (mutation du conjoint), je rejoins la region du Gard après plus de 20 années dans l'Orléanais sur une fonction de Commerciale Sédentaire secteur commerce de gros.



Je vous propose de mettre toute mon expertise à votre service et suis disposée à découvrir un nouveau secteur d'activité.



Disponible à compter du mois de Septembre, je reste, d'ici là, à l'écoute de toutes opportunités pour prendre connaissance de vos attentes et vous présenter mon parcours plus en détail.





Mon mail : sandrinette.robert@gmail.com



Mes compétences :

Négociations clients

Gestion portefeuille clients

Établissement de devis , commandes , facturation

Gestion des commandes clients

gestion du SAV