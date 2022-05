Sandrine ROBERT

Conseillère à l'emploi dans différents contextes depuis 20 ans (ZUS, ZRU, Missions Locales) j'ai pu mettre en oeuvre et/ou développer les expertises suivantes : aide au recrutement - MRS-, aide à la recherche d'emploi -coaching cadres-, animation clubs et ateliers, animation réseau de professionnels (parrainage jeunes).

Aujourd'hui Chargée du partenariat entre le Ministère de la Défense et Pôle Emploi pour le secteur grand sud ouest (4 régions), j'interviens sur le déploiement et le suivi de la convention de partenariat (présentation des ODS, reporting, développement des compétences des opérateurs et leur tutorat).

J'ai pu y développer des compétences en management fonctionnel et en audit interne.

Je suis également formatrice pour Pôle Emploi sur les thèmes des services à distance et de l'accueil.





Mes compétences :

Animation

Management

Communication

Ressources humaines

Formation

Informatique

Gestion de projet

Conseil en recrutement

Gestion de partenariats

Conseil RH

Prospection de clients

Ingénierie de formation

Recherche documentaire

Accompagnement à l'emploi

Internet