Sandrine ROBICHON

Passionnée, motivée et autodidacte sont les mots qui me caractérisent.



Diplomée d'un Master d'informatique à l'université de Blois, je suis actuellement ingénieur Etudes et Developpement au sein d'Atos Wordline. Au cours de mes projets personnels ou professionnels, j'ai pu acquérir des compétences dans les domaines suivants : Java (J2EE), PHP, Flex, Tapestry , Html/css, NoSQL, SQL.



Je lis et parle l'anglais et ai des bases en Espagnol.



Mes compétences :

Flex

Informatique

J2EE

JAVA

Java j2ee

Maven

Monétique

SSII