Sandrine RODRIGUES

Après 10 ans de conseil en organisation pour la paie et les ressources humaines auprès de grands groupes français, j'ai géré pendant 7 ans une TPE de 4 salariés : gestion des salariés, des clients, des fournisseurs, de la paie, de la comptabilité, suivi de la trésorerie, pilotage de l'entreprise ... et ce, en développant mes propres outils faute de trouver sur le marché des solutions simples et abordables. J'ai découvert le monde des TPE, des commerçants et artisans qui font face tous les jours et seuls, à des problématiques les plus diverses, bien éloignées de leur cœur de métier.



C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de partager mon expérience et de la mettre au service d'autres chefs d'entreprise, par un accompagnement simple et efficace dans leurs prises de décisions quotidiennes.



Mes compétences :

Conseil aux entreprises

Gestion de trésorerie

Gestion de la relation client

Accompagnement de dirigeants

Accompagnement au changement

Gestion des entreprises

Ressources humaines

Paie

Gestion de projet