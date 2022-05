Sandrine ROSETTE

WEDDING PLANNER Paris et Martinique:

Agence d'organisation de mariages en Ile de France et aux Caraîbes.

Organiser son mariage pour que ce moment soit parfait

Etre à la hauteur de vos attentes et de vos rêves sont pour notre agence de wedding planner, indispensable pour rendre cet événement exceptionnel et le plus heureux de votre existence.



Organsa, agence professionnelle dans l'organisation de mariages , vous propose ses services pour créer et organiser votre réception, ce moment unique ! Nous serons votre inspiration pour la conception du thème et votre temps si vous n'en possédez pas suffisemment pour la recherche des prestataires. Nos différentes formules vous accompagnent dans la réalisation de votre mariage. Organsa Concept wedding planner et toute son équipe, nous vous apporterons l'imagination, et faciliterons les démarches et l'organisation, afin que votre mariage ne connaisse pas un nuage !



Mes compétences :

dynamique

Enthousiasme

Motivée