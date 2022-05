Bonjour , je m'appelle sandrine ruault, j'ai 43 ans.

J'ai une expérience de 15 années dans le médical et paramédical. Aujourd'hui je souhaite me reconvertir en secrétaire médicale car j'ai validé une formation bureautique, j'ai des connaissances en terminologie médicale et pharmaceutique.

J'ai travaillé dans un cabinet de médecins généralistes pour débuter mon nouveau poste.

Je suis donc à la recherche d'un poste en secrétariat mais aussi pour de l'accueil.

Souriante , dynamique , je suis à l'écoute des personnes dont je m'occupe



Mes compétences :

Bureautique

Elaboration De Tableaux , Création De Graphiques