Sandrine RUGGIERO

Bonjour, je me prénomme Sandrine , j'ai ... ans bon plus de 35 ans (a peine!) moins de 45 ha ha , j'ai une fille de 18 ans, et suis passionnée par l'autisme. Récemment diplômée, je suis à la recherche d'un emploi de MONITRICE EDUCATRICE dans l’Hérault et pourrai d'ici deux ou trois ans changer de région. Je RECHERCHE EGALEMENT DES PERSONNES INTERESSEES par l'autisme ou toutes autres formes de troubles mentaux afin d'échanger des idées sur la CREATION DE STRUCTURES INNOVANTES accueillant ce type de public. A plusieurs on est plus forts. C'est un projet peut être un peu fou mais vive l'aventure ....



Mes compétences :

Patience