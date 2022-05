Sandrine RUPPERT

Titulaire d'un BTS Secrétariat de Direction et forte de vingt ans d'expérience professionnelle dans le domaine du secrétariat, dont dix dans le Secrétariat de Direction Ressources Humaines , je vous propose aujourd'hui mes service en tant que Secrétaire Indépendante.



Faire appel à mes services vous permettra de :



- gagner du temps en me confiant vos tâches administratives,

- garder le contrôle de votre budget en ne payant que le travail effectué,

- ne pas avoir à payer de charges sociales ni de TVA



Mes compétences :

Droit social

Relations sociales & syndicales

Gestion de la flotte automobile

Prospection commerciale

Gestion des dossiers d'assurance

Séminaires d'entreprises

Gestion de la formation

Bureautique

Aide au recrutement

Gestion des déplacement nationaux et internationau

Gestion financière

Gestion administrative

Gestion des ressources humaines

Accueil physique et téléphonique