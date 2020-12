Sandrine RUSSO

Secrétaire comptable



Reconnaissance Qualités Travailleuse Handicapée.



Actuellement en formation de secrétaire comptable, j'obtiendrai mon titre professionnelle le 19 février 2022.

Je souhaiterais trouver un stage de secrétaire comptable, assistante comptable ou aide-comptable à proximité de chez moi dans un cabinet d'expertise-comptable, notaire, TPE ou PME.

Je suis ponctuelle, travailleuse, rigoureuse, sérieuse et motivée.

Titulaire d'un BEP et BAC PRO Comptabilité, j'ai aussi le niveau BTS comptabilité et Gestion des Organisations.