Sandrine RUSSO (RUSSO)

Comptable



Reconnaissance Qualités Travailleuse Handicapée.



Actuellement en formation au CRP La Rose, je viens de passer mon titre professionnel de Secrétaire Comptable, c'est avec un vif intérêt que je vous adresse ma candidature pour un poste dassistante comptable ou Comptable.



Jai de plus un BAC PRO, un BEP Comptabilité et le niveau BTS Comptabilité et Gestion des Organisations.



Travailleuse, rigoureuse, sérieuse et possédant une motivation sans faille, sociable et à l'écoute, je sais m'adapter à une situation en place et je pourrais ainsi m'intégrer sans le moindre problème à votre équipe.



Je serai ravie de vous rencontrer pour échanger avec vous sur les possibilités dune collaboration.