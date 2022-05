Sandrine SABATIER

Chargé de calculer et optimiser les temps de coupe, confection et conditionnement des articles du Marché Public et des sous - vêtements Eminence. Les objectifs étant d'assurer l'industrialisation des produits lors de leur lancement sur chaine de production. Pour atteindre l'objectif je réalise les cahiers des charges et gammes de montages, établi des catalogues de temps, analyse les process, étudie l'ergonomie des postes de travail, effectue des chronométrages, réalise l'étude du besoin en matériel et en personnel pour une cadence donnée, sélectionne les machines ou attachements nécessaires pour la fabrication, recherche les solutions technologiques les plus adaptées afin de réduire les coûts,réalise des déplacements à l'étranger pour lancement de chaînes de fabrication,forme des monitrices pour lancement de chaîne et contrôle qualité de produit fini ou en cours de production, travaille en étroite collaboration avec le manager développement continue...



Mes compétences :

Dynamique

Amélioration continue

Formatrice PRAPT

Hergonomie

Organisation