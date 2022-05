Sandrine SAFIER

Bonjour,

J'ai quitté récemment le monde du telemarketing pour me consacrer entièrement à ma passion : l'astrologie. Je susi en ce moment tournée vers des missions de rédaction web pour des contenus dans le domaine de l'ésotérisme, de la voyance et surtout de l'astrologie qui est ma passion depuis toujours.

Si vous évoluez dans le domaine de la voyance et des arts de la divination, si vous cherchez des contenus type horoscopes, tirages du tarot ou profils en astrologie, n'hasitez pas à me faire appel. Mon travail est soigné, rapide et de grande qualité.