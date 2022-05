Sandrine SAGETTE

Après plusieurs années passées dans le domaine de l'hydrologie, où j'ai occupé successivement les postes de Chargée d'etudes, de Responsable de laboratoire, puis de Coordinatrice de projets clients, j'ai décidé de poursuivre ma carrière dans un autre secteur, celui de la protection sociale.

Pour pouvoir réaliser ce projet, j'ai obtenu en juin de 2014 une licence professionnelle de management dans la protection sociale.



Ce qui m'anime : Mobiliser, trouver des solutions pour répondre aux besoins et aux projets des personnes ; Développer des relations de proximité et de confiance



Mes compétences :

Gestion de la relation clients

Management d'équipe et Management transversal

Gestion et Coordination de projets