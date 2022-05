Sandrine SAMSON

ArchiBat RH apporte, depuis 1985, à ses clients son expertise reconnue en recrutement, évaluation de candidats, travail temporaire, portage salarial...

Indépendante de tout groupe, ArchiBat RH est dirigée par Dominique Noël sa fondatrice et son associée Marie-Pierre Blanc, toutes deux architectes dplg.

Ses consultants, architectes et ingénieurs, disposent d'une compétence unique qui allie l'expérience du recrutement et le savoir faire de leur métier.



Consultante en recrutement chez ArchiBat RH, j’interviens dans les domaines de l’Architecture et de l’Ingénierie.

De formation Architecte, ma pratique du recrutement s’appuie sur mes expériences opérationnelles dans les domaines de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage.



Profils recherchés :



-Economistes de la construction

-Ingénieurs ESTP

-Directeurs de travaux

-Conducteurs de travaux





