Sandrine SANDRINE BLACTOT (BLACTOT)

Actuellement infirmière , je vais intégrer le 1er septembre 2020 un Institut de Formation des Cadres de Santé. Je suis à la recherche dune structure qui pourrait maccueillir dans le cadre dun stage conventionné non rémunéré dune durée de 2 semaines pour la période du 21 septembre au 2 octobre 2020 sur le secteur de Fécamp et Le Havre.



Je dois effectuer un stage de management hors établissement sanitaire afin de minitier à la fonction de cadre. Ce stage a pour objectifs de me permettre de découvrir la fonction cadre et de comprendre comment lidentité professionnelle du cadre se construit et sinscrit dans une organisation. Il sagit de cerner les enjeux de la fonction dencadrement en ce qui concerne le management, la gestion et la démarche qualité.



C'est donc tout naturellement que je me suis tournée vers viadeo. Je serai honorée de pouvoir parfaire mes connaissances en intégrant une équipe en tant que stagiaire. Je pourrai ainsi observer la fonction du cadre tout en participant activement aux activités de l'entreprise.



Rigoureuse et dynamique, je serai ravie de pouvoir apporter mes compétences acquises au cours de mes expériences professionnelles.