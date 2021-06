Sandrine SANDRINE GBATCHO (GBATCHO)

- Enregistrement comptable des factures dachats et ventes sur sap

- Participer aux situations mensuelles : Calcul et saisie des FNP ET CCA

- Gestion administrative et comptable

- Etude statistique du bilan, Participer à lamélioration du reporting

- Contrôle et lettrage des comptes tiers

- Gestion de la trésorerie ; Rapprochement bancaire

- Participer à lélaboration des budgets et en assurer le suivi

- Préparation de tableaux de bord

- Préparation au contrôle de lURSAAF

- Participer à la clôture des comptes annuels et des comptes administratifs

- Préparation de la DAS2

- Gestion des inter-compagnies