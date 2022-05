Sandrine SAVALLE

Bonjour.

Adjointe administrative principale de 2eme classe au sein du sdis 76 depuis 2002.

J'occupe un poste d assistante administrative de centre de secours.

Poste dans lequel je peux développer un véritable sens du travail en équipe, une réalisation des tâches qui me sont confiées en parfaite autonomie et une adaptabilité notamment dans le cadre de la gestion des imprévus.

Ce poste me permet également d approfondir mon sens du relationnel par les nombreux contacts internes (personnels sapeurs pompiers professionnels et volontaires, personnels administratifs des autres services) et externes (écoles, associations, accueil de public, accueil de postulants).

Aujourd'hui, je souhaiterais pouvoir évoluer dans ma carrière tout en conservant ce qui fait ma qualité professionnelle : travail en équipe, autonomie dans la gestion des missions, relationnel.



Mes compétences :

Assistanat de direction

Autonomie

Informatique

Synthèse rédactionnelle

Relationnel

Organisation professionnelle

Travail en équipe