Sandrine SCRENCI

Après avoir débuté ma carrière en 1994 chez Carrefour comme gestionnaire de rayon à l'ouverture du magasin EURALILLE, j'ai ensuite repris mes études en 2004 pour obtenir un diplôme en Commerce International.

J'ai eu divers postes comme assistante commerciale export (suivi et recherche de nouveau marché : Europe / Afrique du nord, crédit documentaire, commandes, expéditions...) mais mes expériences les plus marquantes furent :

- un poste d'assistante logistique chez Leroy Merlin où j'ai pu approfondir mes connaissances et mes compétences en logistique et en supply chain.



- un poste d'assistante commerciale chez Madeco (fabricant de stores d'intérieur dans la région lilloise).

J'y avais en charge la relation commerciale pour la VPC et Leroy Merlin Italie : gestion et suivi des commandes et des expéditions, gestion du SAV...



En décembre 2010, j'ai démission de chez Madeco pour suivre mon mari et depuis janvier 2011 je vis à La Rochelle et m'occupe de mon fils de 5 ans.

J'espère dès la rentrée 2012 retrouver un poste dans les mêmes fonctions...



Mes compétences :

Anglais

Assistanat

Commerciale

Commerciale export

Export

Italien

Logistique

Russe