Sandrine SENECHAL

Forte de 26 ans d'expérience en commerce international et en management d'équipe, je suis une performeuse en ventes industrielles B2B & B2C, entreprenante, fédératrice, leader, négociatrice, dynamique, à fort potentiel analytique et stratégique, sachant résoudre des problèmes complexes, à l'écoute de la clientèle et des collaborateurs, ambitieuse et autonome.



Je souhaite aujourd'hui donner un vif élan à ma carrière professionnelle et appréhender de nouveaux challenges mettant à profit mes compétences en management. Le relationnel et la satisfaction clients sont également des atouts dont j'ai la maîtrise.



Mes compétences :

Business development

Administration des ventes

Commerce international

Esprit analytique

Synthèse

Aisance relationelle

Commerce B2C

Commerce B2B

Négociation commerciale

Salons internationaux

Prospection commerciale

Prospection internationale

Administration réseaux

Suivi clientèle

Suivi commercial et administratif

Business planning

Développement produit

Analyse de marché

Vente

Communication interne

Communication externe

Conduite de projet

Veille technologique

Stratégie commerciale

Analyse stratégique

Veille concurrentielle

Analyser et améliorer les performances

Marketing stratégique

Management de transition

Management opérationnel

Management commercial

International trade

market planning

market development

manage a new export team

competition analysis

Supply Chain

Strategic sales planning

SAP

Product Development

Ophthalmology

Medical Devices

Documentaries

DIRECT MANAGEMENT

Customs Clearance