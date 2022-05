Sandrine SERAIN

Ostéopathe D.O issue d'une formation de 5 ans sur l'ostéopathie au sein du Collège Ostéopathique Européen à Cergy-Pontoise.



Mon cabinet est installé sur la commune de la Chaussée-Saint-Victor (41 Loire et Cher).



Je pratique l'ostéopathie de manière douce, sur des patients allant du nouveau né, au senior.

J'utilise l'ostéopathie crânienne, viscérale, myo-fasciale, articulaire dans le but de soulager des douleurs d’étiologies multiples, tout en préservant le principe d'unité corporelle "le corps est un tout, tout est lié".



Les consultations s'effectuent par prise de rendez-vous, au cabinet ou à domicile dans certains cas.

Les séances ont une durée d'une heure.



