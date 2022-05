Esthéticienne diplômée, après avoir travaillé dans le SPA Sisley d'un hôtel Relais&Châteaux à Megève, j'ai choisit d'effectuer un CQP de praticienne SPA afin de me spécialiser dans les soins corps et de ne travailler qu'en SPA. Je pratique les modelages californinen, suédois, balinais, femme enceinte, ayurvédique, lomi lomi, à la bougie, visage et cuir chevelu, les soins visages, les épilations, les manucures et pédicures.



