Sandrine SIMEON

Déléguée médicale depuis de nombreuses années, j'ai acquis un fort caractère tenace, rigoureux, autonome. Je suis quelqu'un d'organisée,qui aime relever les challenges et qui n'aime pas perdre. Sous ma gentillesse se cache une femme qui sait ce qu'elle veut et qui ne va pas par quatre chemins. Ma priorité faire vivre ma famille c'est pourquoi j'ai plusieurs cordes à mon arc. Depuis peu licenciée économique de l'industrie pharmaceutique, je suis depuis quelques mois VDI chez NL International, je suis conseillère en équilibre alimentaire, j'organise des ateliers culinaires avec des produits innovants et, le weekend, je suis aussi correspondante de presse au journal La Manche Libre. En plus de toutes mes activités professionnelles, je suis secrétaire bénévole au sein de la Croix-Rouge.