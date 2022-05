Sandrine SIMO

Pour moi la vente c est la vie,il n ya aucun bonheur comparable a celui que nous procure une bonne vente et la satisfaction d un client.

Mon choix porte sur une formation en Marketing au CAMBRIDGE INSTITUTE OF PROFFESSIONAL TRAINING,m assure d une formating selon le programme british ainsi qu une bonne maitrise de la langue Anglaise.

toujours prete a relever des defits,j ai un sens tres pousse desresponsabilites ainsi qu un potentiel d analyse de situations tres pousse.