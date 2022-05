Sandrine SORLIN

Le poste de Responsable Merchandiser demande une personne performante et efficace, Ce profil correspond parfaitement au mien.

À mon sens, un Responsable Merchandiser doit savoir faire preuve à la fois de créativité et d’un grand sens de l’organisation, afin de rendre attractifs des produits et d’augmenter la rentabilité de certains rayons.

Pour ma part, j’assume ce rôle depuis plus de 13 années. En plus des qualités précitées, j’ai pu développer mes connaissances, acquérir des aptitudes en conseil, diagnostic et communication, ou encore apprendre à utiliser tous les moyens mis à ma disposition pour l’optimisation des vitrines lors de mon emploi.

J'ai pu transmettre mon expérience et mon savoir faire au sein de mes équipes.



Mes compétences :

Merchandising

Microsoft Office

Apple MacOS

Adobe Photoshop

Management

Formatrice

Sourcing

Chef de projets