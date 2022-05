Actuellement Animatrice Multimédia à la Médiathèque François Mittérand de Pontault-Combault, je mets ainsi à profit mon expérience de l'animation, la communication on-line et des réseaux sociaux.



J'ai eu l'occasion de travailler dans le monde de l’édition en participant activement à la création d’une collection innovante KAZOKU Manga, que j’ai dirigée, pour DAGAN Editions. J’ai par ailleurs effectué une mission longue durée à SOLEIL Manga durant laquelle j'ai élaboré des propositions marketing auprès de maisons d'éditions japonaises et développé de nouveaux partenariats..



Suite à une formation en Infographie Webdesigner réalisée au Centre Infocom (de Montreuil), je maîtrise de plus, les logiciels de conceptions Web : Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver, InDesign. Ces compétences techniques me permettent de pouvoir réaliser la charte graphique de documents tel que Newsletters, bannières publicitaires, emailings.



Passionnée par le monde du web, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de créer une communauté et d'en gérer l'animation et le développement.

Administrer une page fan sur Facebook, animer un compte Twitter, rédiger sur Tumblr ou tenir un blog font partie de mon quotidien.



Curieuse, proactive, à l'écoute, j'accorde beaucoup de temps à la e-réputation aidée d'outils tel que SocialMention, Google alerts ainsi qu'à la veille technologique.



Si vous êtes intéressé par mon profil, n'hésitez pas à me contacter.



A très bientôt.



Sandrine Soutarson



Mes compétences :

éditorial

webmarketing

informatique

communication

rédaction

community manager