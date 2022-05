Je travaille au sein de l'entreprise SAAS depuis janvier 1992. Au commencement au poste d'opératrice en télésurveillance, puis mes études en comptabilité et une formation en management et gestion de PME/PMI en 2003 au SKema à Sophia Antipolis mon permis de prendre la succession depuis Aout 2008.

Aujourd'hui l'entreprise compte aujourd'hui 150 salariés et notre station de télésurveillance répond aux normes APSAD P3.