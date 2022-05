Sandrine SUDRE

Au fil des années j’ai acquis des connaissances et compétences dans le domaine administratif ainsi que dans des domaines plus spécifiques tels que l’approvisionnement matières premières, la gestion de production, la relation client, et les ressources humaines.

Méthodique, rigoureuse, polyvalente et autonome, je sais également m’adapter aux différentes méthodes de travail qui font toute la personnalité d’une entreprise.

Je propose mes qualités et ma volonté de trouver une entreprise qui saura m’accueillir et dans laquelle je pourrais apprendre et transférer mes compétences acquises.



Mes compétences :

Approvisionnement

Gestion de la relation client

Gestion des stocks

Gestion RH

Gestion de la production

Chaine logistique

Gestion du courrier

SAP R/3

Maîtrise du pack Office (Access, Word, Power Point

Notion droit du travail

Microsoft Excel experte (macro, VBA)

Réalisation et suivi d'indicateurs