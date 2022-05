Sandrine TAPSOBA

Je travaille depuis 2007 pour le programme eau et assainissement des petites et moyennes villes de la GIZ (PEA/GIZ). J'y ai occupé successivement les postes de chargée de mission puis de conseillère technique pour la gouvernance du secteur eau et assainissement au Burkina Faso. A ce titre, je m'occupe du volet "Appui à la gouvernance du Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (PN-AEPA)". Cette composante prend en compte, le suivi-évaluation, le dialogue sectoriel et le pilotage du secteur eau et assainissement. Mon appui technique est orienté directement vers le Ministère de l'Eau, des Aménagements Hydrauliques et de l'Assainissement (MEAHA) à travers son Secrétariat Général, la Direction Générale des Études et des Statistiques Sectorielles (DGESS) ainsi que la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE). Je suis également responsable du suivi-évaluation du Programme avec le suivi des activités à travers l'utilisation et le renseignement d'un outil de suivi spécifique à la GIZ. Je me suis occupée des aspects communicationnels et de capitalisation du Programme et j' ai été le point focal genre du Programme auprès du Bureau GIZ à Ouagadougou jusqu'en septembre 2014..



Avant d'être directement basée au PEA/GIZ, j'ai travaillée pendant 1 année 8 mois (2007-2009) au Centre Régional pour l'Eau Potable et l'assainissement à faible coût (CREPA) devenu Eau et Assainissement pour l'Afrique (EAA) pour le compte de la GIZ. J'y ai occupé le poste de chargé de communication auprès du Projet d'Assainissement Écologique de Ouagadougou (ECOSAN_UE1) financée conjointement par l'Union Européenne et la GIZ.



Mes premiers pas dans la vie professionnelle a commencé au près du Projet MISTOWA (Market Information System on Traders Organisations in West Africa) de l'IFDC ( International Fertilizer Development Center).où j'ai travaillé pendant 1 année 7 mois en tant qu'assistante du coordonnateur du projet puis plus tard, chargée du suivi des Points d'Informations Commerciales Agricoles (PICA).











Mes compétences :

Assistance technique

Suivi-évaluation

Communication