Comptable expérimentée avec une expérience principale dans divers cabinets d'expertise comptable de Paris et tourangeaux.

J'ai appris à saisir et analyser la comptabilité de sociétés très variées, PME, PMI, artisans, commerçants.....

J'établis toutes les déclarations fiscales et sociales liées à l'activité des sociétés.

Je peux également effectuer du secrétariat et juridique ordinaire.



Mes compétences :

Assistante Comptable